وبلغت أرباح الشركة في الفترة المذكورة 4.73 مليون دينار (15.4 مليون دولار)، مقارنة بـ4.07 مليون دينار (13.3 مليون دولار) في الربع الثاني من 2021.

وشهد إجمالي الايرادات التشغيلية للشركة في الفترة المذكورة نموا بنسبة 17.8 بالمئة لتبلغ 48.4 مليون دينار كويتي (158 مليون دولار)، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021.

وفي النصف الأول من العام الجاري، حققت شركة أولاد علي الغانم للسيارات أرباحاً بقيمة 8.8 مليون دينار (29 مليون دولار)، بنمو 11.6 بالمئة عن مستواها بالفترة المناظرة من 2021 البالغ 7.89 مليون دينار.

فيما ارتفع إجمالي الايرادات التشغيلية بأكثر من 4 بالمئة لتبلغ 88.2 مليون دينار(288 مليون دولار)، مقارنة مع 84.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2021.

وقالت "الغانم"، إن الزيادة في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الأرباح من مبيعات السيارات.

يذكر أن شركة أولاد علي الغانم للسيارات إدرجت بالسوق الأول في بورصة الكويت خلال يونيو الماضي، وهي أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في الأسواق الخليجية.