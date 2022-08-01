وفي الساعة 0729 بتوقيت غرينتش، انخفضت قيمة الروبل 1.1 بالمئة مقابل الدولار وبلغت 62.30 روبل للدولار وكانت في وقت سابق قد لامست 62.4875.

وفقدت العملة الروسية 1.9 بالمئة من قيمتها أمام اليورو لتصل إلى 63.66.

وأوقفت أسعار النفط المرتفعة وفائض قوي في الحساب الجاري بعض الخسائر في الأسبوع الماضي لكن الروبل فقد إلى الآن نحو 7 بالمئة من قيمته أمام الدولار.

وقال مدير الاستثمار في لوكو إنفست، دميتري بوليفوي، "ضعف الروبل باطراد بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح".

وانتهت قبل أيام فترة دفع الضرائب التي تشهد في العادة قيام شركات التصدير بتحويل عائداتها بالعملات الأجنبية لسداد المستحقات المحلية.

وقال بوليفوي إن من الممكن جدا أن يضعف الروبل قريبا بشكل مؤقت إلى ما بين 63 و65 أمام الدولار.