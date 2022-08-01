وأجاب تبون ردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول إمكانية انضمام بلاده إلى المجموعة "ممكن"، مضيفا أن شروط الانضمام إلى مجموعة بريكس تتوفر إلى حد كبير في الجزائر.

وتم إنشاء مجموعة "بريكس" في عام 2009 وهي تضم 5 دول هي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وذلك بغية ضمان مصالحها الاقتصادية التي تسهم بنسب كبيرة من نمو الاقتصاد العالمي.

وتمثل "بريكس" 23% من الاقتصاد العالمي، و18% من تجارة السلع، و25% من الاستثمار الأجنبي، وتعد قوة مهمة لا يمكن تجاهلها في العالم.

وكانت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، بورنيما أناند، قد قالت إن مجموعة من الدول منها مصر قد ينضمون قريبا إلى المجموعة، مضيفة أن انضمام الأعضاء الجدد سيجري بسرعة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أعلن خلال المنتدى الأخير لـ "بريكس" في بكين أنه يجري العمل على مسألة إنشاء عملة احتياطية دولية، على أساس سلة من عملات بلدان مجموعة "بريكس"، مشيراً إلى أن دوائر أعمال "بريكس" تتوسع باستمرار في المجالات التجارية والمالية والاستثمارية بالرغم من جميع المشاكل والصعوبات.