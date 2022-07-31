وأضاف البنك المركزي أن التحويلات التي يرسلها العاملون بالخارج إلى مصر سجلت في مايو منفردا حوالي 2.4 مليار دولار منخفضة بشكل طفيف عن نفس الشهر من العام السابق عندما سجلت نحو 2.6 مليار دولار.

وتحويلات المصريين العاملين في الخارج أحد الموارد المهمة للعملة الصعبة في مصر، والتي شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية.

وبلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي السابق 2020-2021 نحو 31.4 مليار دولار، مقابل نحو 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019-2020.

ويبدأ العام المالي المصري في أول يوليو من كل عام وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.