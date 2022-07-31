وقال إبراهيم قالين: "لو اكتملت كل التفاصيل بحلول الغد، سيكون هناك احتمال كبير فيما يبدو لأن تغادر أول سفينة الميناء غدا... سنرى سفنا تغادر الموانئ في اليوم التالي على أبعد تقدير".

وأضاف للقناة السابعة التركية أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سيكمل على الأرجح العمل النهائي بخصوص طرق التصدير قريبا جدا.

وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في إسطنبول الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ الغزو الروسي.

ويهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني وإليها. وتلقي موسكو باللوم على أوكرانيا في توقف الشحنات بسبب تلغيم مياه الموانئ.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال يوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود، وفي انتظار إشارة البدء من الأمم المتحدة وتركيا للتصدير.

ويوم الأربعاء الماضي، جرى تدشين مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، بموجب الاتفاق، والذي سيتولى مهمة تفتيش السفن لدى إبحارها، ولدى وصولها من أجل التحقق من أنها لا تنقل إلى الحبوب.

وتعاني الأسواق العالمية من نقص شديد في المحاصيل الزراعية وخصوصا القمح الأوكراني، العالقة في الموانئ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير.