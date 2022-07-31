وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر قائلا"محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف".

وأضاف "هدفنا الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الغزو الروسي. ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب".

وكان زيلينسكي، قال يوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود، وفي انتظار إشارة البدء من الأمم المتحدة وتركيا للتصدير.

وتوصلت كييف وموسكو إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب جرى توقيعه يوم 22 يوليو الجاري في إسطنبول برعاية تركيا والأمم المتحدة.

ويوم الأربعاء الماضي، جرى تدشين مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول، بموجب الاتفاق، والذي سيتولى مهمة تفتيش السفن لدى إبحارها، ولدى وصولها من أجل التحقق من أنها لا تنقل إلى الحبوب.

وتعاني الأسواق العالمية من نقص شديد في المحاصيل الزراعية وخصوصا القمح الأوكراني، العالقة في الموانئ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ 24 فبراير.

وكان الرئيس الأوكراني، قال يوم 23 يوليو، عقب توقيع الاتفاق مع موسكو، إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار، وإن بلاده حصدت بالفعل 6.5 مليون طن من محصول العام الجديد.

كما أن أوليه أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، قال قبل أيام، إن أوكرانيا لديها القدرة على تصدير 60 مليون طن من الحبوب على مدى الأشهر التسعة المقبلة، لكن هذه المدة قد تطول إلى 24 شهرا إذا لم تعمل موانئها بشكل صحيح.

وكان قصف صاروخي استهدف ميناء أدويسا الأوكراني في اليوم التالي لتوقيع اتفاقية إسطنبول، قد هدد نجاح هذه المبادرة، لكن أوكرانيا أكدت أنها تواصل العمل على استئناف التصدير.