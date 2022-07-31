وارتفع إجمالي إيرادات البنك في الربع الثاني بنحو 23.6 بالمئة إلى نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقابل 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي النصف الأول بشكل عام، ارتفع صافي أرباح البنك بنحو 21 بالمئة ليبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، فيما ارتفعت الإيرادات بنحو 21.8 بالمئة إلى 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

وقال البنك إن السبب وراء زيادة الأرباح خلال النصف الأول من العام هو ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية.

وقال عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس ادارة مصرف الراجحي، إن المصرف واصل تدعيم سياسته المالية المتحفظة وقام بتجنيب مخصصات مالية إضافية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت نسبة تغطية القروض الغير عاملة أكثر من 293 بالمئة.

وأضاف أن أرصدة العملاء ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 24 بالمئة لتبلغ 553 مليار ريال (147.5 مليار دولار)، وأن إجمالي الموجودات ارتفع ليصل إلى 710 مليار (189 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت 30 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

تأسس مصرف الراجحي في عام 1978، ومقره الرئيسي في الرياض، وهو يركز بشكل أساسي على الصيرفة الإسلامية، كما أنه يعمل خارج المملكة في أسواق الكويت والأردن وماليزيا، بحسب موقعه الإلكتروني.