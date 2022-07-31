وقالت أكويو نيوكلير، وهي شركة تابعة لـ "روساتوم" تبنى أربعة مفاعلات في المكان الذي يقع على البحر المتوسط إنها وقعت عقد البناء مع "تي.إس.إم" بعد إنهاء اتفاقها مع شركة "آي.سي إيكتاس" التركية.

وبحسب التسجيل التجاري التركي، تملك ثلاث شركات روسية تتخذ من روسيا مقار لها شركة "تي.إس.إم".

وقالت أكويو نيوكلير في بيان أمس السبت دون التطرق إلى سبب إلغاء العقد مع شركة "آي.سي إيكتاس": "ستُنقل جميع الأشغال الجارية بموجب عقود فرعية إلى تي.إس.إم... ستُوقع عقود مماثلة جديدة بين تي.إس.إم ومقاولين من الباطن".

وأضافت الشركة أن العقد المبرم مع شركة "تي.إس.إم" سيضمن اكتمال العمل في المواعيد التي سبق الاتفاق عليها وحصول العمال على رواتبهم في الوقت المحدد.

وتهدف الحكومة التركية إلى بدء تشغيل المفاعل الأول في المحطة التي يبلغ إجمالي طاقتها 4800 ميجاوات قبل الانتخابات العامة العام المقبل.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أشار في وقت سابق إلى أن تركيا يمكن أن تعمل مع روسيا في بناء محطتين أخريين.

ومن المتوقع أن تنتج المحطة ما يصل إلى عشرة في المئة من احتياجات تركيا من الكهرباء بمجرد تشغيل جميع المفاعلات الأربعة.