وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير إن الصادرات الزراعية المصرية في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 اقتربت من 4 ملايين و200 ألف طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق سواء من حيث الكمية أو القيمة.

وأضاف أنه رغم أزمة جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نقص صادرات بعض السلع، إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي.

ومن جانبه، قال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار، إن تلك الزيادة في الصادرات الزراعية تحققت نتيجة خطة محكمة طبقتها السلطات المصرية وساهمت في تحسين سمعة المنتجات الزراعية عالميا.

وأضاف العطار في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الخطة المصرية قامت على عنصرين، أولهما إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وتطبيق أعلى معايير الجودة والحجر والإجراءات القانونية على المنتجات التي يتم تصديرها، وهذا جعل هناك ثقة كبيرة وسمعة عالمية جيدة في المنتجات الزراعية المصرية.

وتابع أن العنصر الثاني من عناصر الخطة هو السعي لفتح أسواق جديدة حيث تم فتح أكثر من 60 سوقا جديدة خلال الفترة الأخيرة، وهذا أدى لزيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية.

وكشف العطار أن مصر حققت دخلا أكثر من مليار و 600 مليون دولار من الصادرات الزراعية في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 رغم كل الأزمات التي يعيشها العالم وأثرت على حركة التجارة العالمية.

وكشف تقرير صادر عنالحجر الزراعي المصري أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 27 يوليو 2022 بلغت حوالي 4 مليون و191 ألف و200 طن من المنتجات الزراعية.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة المذكورة هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، البطيخ.