وقال سانشيز، في كلمة له، ارتدى فيها حلة زرقاء وقميصا أبيض: "أنا لا أرتدي ربطة عنق وطلبت من وزرائي ألا يفعلوا ذلك".

وطلب رئيس الوزراء الإسباني من الشركات أن تسمح للمو ظفين بالعمل بدون ملابس للرقبة حتى يتمكنوا أيضا من المساهمة في توفير الكهرباء.

وتشهد أوروبا واحدة من أسوأ أزمات الطاقة مع ارتفاع أسعارها واضطراب إمدادات الغاز الروسي وسط أزمة أوكرانيا.

وفي أول الشهر المقبل، ستقر حكومة سانشيز برنامج كفاءة وتوفير الطاقة، لتنضم إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تطبق إجراءات مماثلة.

لم يوضح سانشيز، كيف أن التخلي عن ربطة العنق سيساعد في توفير الطاقة، لكن وزارة التحول البيئي، التي تشرف على سياسة الطاقة، تعمل بالفعل على تشغيل مكيفات الهواء عند درجة حرارة أعلى من المعتاد 27 درجة سيلزيوس (80.6 فهرنهايت) كجزء من الحفاظ على الكهرباء وتقليل الاستهلاك.

ومن شأن ارتداء ملابس خفيفة وعدم ارتداء حلات رسمية وربطة عنق أن يساعد في تقليل الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، وبالتالي يحد من الحاجة إلى تشغيل المكيفات ببرودة مرتفعة مما يتطلب استهلاك أعلى للكهرباء.