وارتفع الهامش، وهو دلالة على الربحية، إلى 19.1 دولار للبرميل في الربع الثاني من 4.5 دولار في المتوسط خلال نفس الإطار الزمني من عام 2021.

وترتبط هوامش التكرير، وهي مقياس رئيس لربحية شركات التكرير، بأسعار النفط الدولية، وعادة ما يعني ارتفاع أسعار النفط الخام هوامش أكبر، أو الفرق بين القيمة الإجمالية للمنتجات النفطية وتكلفة النفط الخام والخدمات ذات الصلة.

وارتفاع أسعار النفط الخام - الذي ربطته سيبسا بارتفاع بنسبة 61 بالمئة على أساس سنوي - من شأنه عادة أن يضغط على هوامش التكرير، لكن شح إمدادات الوقود المكرر دفع شركات التكرير إلى تجاوز المستويات القياسية في الربع الثاني.

وشهدت شركة شل الأوروبية الكبرى زيادة بثلاث مرات تقريبا في هامش التكرير إلى 28 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، تضاعف متوسط هوامش التكرير لشركة توتال بأكثر من 3 مرات في الربع الثاني، مدعومًا بالانتعاش القوي في الطلب على الوقود.

وبلغ متوسط هامش التكلفة المتغيرة لمصافي الشركة في أوروبا نحو 19.9 دولارًا للبرميل في الربع الثاني، مقابل 10.20 دولارًا في الربع المماثل من العام الماضي.