وأشار جريفيث إلى أن هناك تفاصيل "ضرورية" للعبور الآمن للسفن ما زالت قيد البحث.

وأضاف أن مسؤولين عسكريين من تركيا وروسيا وأوكرانيا يعملون مع فريق من الأمم المتحدة في مركز تنسيق مشترك في إسطنبول، للخروج بالإجراءات المعيارية اللازمة لعمليات تصدير الحبوب، فيما يتعلق بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الأربعة الجمعة الماضية.

وتابع أن استئناف عمليات التصدير دون إجراءات تشغيل موحدة بين الدول الأطراف لا يضمن العبور الآمن للسفن.

وأكد جريفيث عدوم وجود أي مشكلات كبرى حتى الآن، موضحًا أن أحد الجوانب الخاضعة للتفاوض حاليًا هي الإحداثيات الدقيقة لقنوات الشحن الآمنة.

وذكر تقرير لرويترز أن شركات الشحن وشركات التأمين التي تغطي السفن ترغب بالتأكد من أن رحلات تصدير الحبوب آمنة ولا تنطوي على أي مخاطر، سواء من الألغام أو الهجمات على السفن وطواقمها.

وتعتبر كلا من روسيا وأوكرانيا من الدول الكبرى المصدرة للحبوب في العالم.

وتسببت أزمة أوكرانيا منذ اندلاعها في فبراير الماضي في ارتفاع حاد في أسعار الغذاء، وتفاقم أزمة غذاء عالمية قال عنها برنامج الأغذية العالمي إنها دفعت نحو 47 مليون شخص إلى "جوع حاد".

ويهدف الاتفاق السماح بعبور آمن لشحنات الحبوب من وإلى الموانئ الأوكرانية.