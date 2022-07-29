وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن تبلغ معدلات الفائدة الأميركية ذروتها بحلول ديسمبر وأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في العام المقبل لدعم تباطؤ النمو.

وشكل هذا التراجع السريع في توقعات رفع معدلات الفائدة دافعا كبيرا لضعف الدولار مقابل الين مع انخفاض العملة الأميركية 2.5 بالمئة تقريبا مقابل نظيرتها اليابانية هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي للدولار منذ أواخر مارس.

وعلى نطاق واسع، تراجع الدولار الأميركي قليلا اليوم الجمعة، ويتجه مؤشر الدولار لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 105.680 وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يوليو.

وأدى كفاح اليورو للبقاء فوق مستوى 1.02 دولار للحد من الرغبة في المخاطرة وسط مخاوف من انزلاق اقتصاد منطقة اليورو إلى ركود بحلول نهاية العام.

وشهدت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري طلبا اليوم الجمعة.