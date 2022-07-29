وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن 83.8 بالمئة من هذا الدخل جاء من زوار أجانب، بينما كان ما نسبته 16.2 بالمئة من الدخل من مواطنين أتراك مقيمين في الخارج.

وفي عام 2021، تضاعفت عائدات السياحة في تركيا لتصل إلى ما يقرب من 25 مليار دولار، بعد أن تعافت من تأثير جائحة فيروس كورونا، لكنها ظلت أقل بكثير من 34.5 مليار دولار المسجلة في عام 2019.

وتعد السياحة في تركيا مصدرًا مهمًا من مصادر العملات الأجنبية.

وكانت تركيا قد قامت ببيع عشرات المليارات من الدولارات لدعم الليرة التركية منذ عام 2019، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد في مطلع يوليو الجاري 59 مليار دولار، مقابل 97 مليار قبل 5 سنوات.