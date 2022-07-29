وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020.

وصعد المؤشر 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، إذ يأمل المستثمرون في تباطؤ وتيرة رفع معدلات الفائدة الأميركية، بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس انكماش أكبر اقتصاد في العالم للربع الثاني على التوالي.

وتلقت أسهم السلع الفاخرة دفعة بعد ارتفاع مبيعات شركة هيرميس ارتفاعا حادا في الربع الثاني، مدعومة بنمو سريع في أوروبا والولايات المتحدة، وانتعشت بقوة في الصين في يونيو، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة المصنعة لحقائب بيركين 6.7 بالمئة.

وصعدت أسهم إل.في.إم.إتش 1.4 بالمئة، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.

وتقدم سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 3.4 بالمئة إذ أعلن عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني بعد انخفاض مخصصات القروض المعدومة.

ومن المقرر صدور قراءات أولية عن التضخم في منطقة اليورو في يوليو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في وقت لاحق اليوم.