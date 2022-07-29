وبلغ صافي أرباح الشركة 7.9 مليار درهم، (حوالي 2.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.7 مليار درهم ( 460 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للنتائج المالية، فقد بلغت إيرادات المجموعة 17.1 مليار درهم ( 4.66 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات من الاستثمارات الخارجية للشركة 2.1 مليار درهم (570 مليون دولار) حتى 30 يونيو من العام 2022، بزيادة بنسبة 514 بالمئة على أساس سنوي.

وقامت "ألفا ظبي" بزيادة حصتها في شركة "الدار العقارية" في أبريل من العام الحالي، لتحصل على تمثيل الأغلبية في مجلس إدارة الدار، مما أدى إلى تحولها إلى الشركة الأم.

وبالتالي، فإن البيانات المالية لشركة ألفا ظبي، تتضمن النتائج والمركز المالي لشركة الدار كشركة تابعة لها من تاريخ الاستحواذ.

وتأتي هذه النتائج كأول نتائج مالية سنوية للمجموعة منذ نجاح إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل مباشر في يونيو 2021، وتحولها إلى واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية القابضة في دولة الإمارات.

وشهد النصف الأول من عام 2022 زيادة ملحوظة في الأنشطة الاستثمارية للشركة، بناءً على أدائها القوي على الصعيدين الإستراتيجي والمالي عبر قطاعاتها الأساسية.

ويبلغ رأسمال شركة "ألفا ظبي" بلغ 16.6 مليار درهم (4.52 مليار دولار).