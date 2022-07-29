وقالت شركة "بترهومز" للاستشارات العقارية، في تقرير نشرته رويترز اليوم الجمعة، إن النصف الأول شهد زيادة في حجم المعاملات العقارية السكنية بنسبة 60 بالمئة، كما ارتفعت قيمة العقارات المباعة بنسبة 85 بالمئة.

وجاء العدد الأكبر من المشترين من الهند وبريطانيا وإيطاليا وروسيا وفرنسا على الترتيب، ثم كندا والإمارات، تليهما باكستان ومصر بالتساوي في المركز الثامن، وبعدهما لبنان والصين.

وأضافت "بترهومز" أن الطلب تعزز في ظل عدم الاستقرار السياسي في أوروبا، وتطلع مشتري الرهن العقاري إلى استباق الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، في ظل محاولة البنوك المركزية التصدي للتضخم.

وقالت الشركة إن السوق واجهت رياحا معاكسة متنامية في شكل زيادات أسعار الفائدة، وارتفاع قيمة الدولار لكنها أثبتت قوتها حتى الآن مع عدم وجود مؤشرات تذكر على تباطؤها.

وأضافت نقلا عن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 37762 وحدة بيعت في النصف الأول من العام.

وأشارت إلى أن إجمالي المعاملات في سوق العقارات السكنية بلغ قرابة 89 مليار درهم، أي نحو 24.23 مليار دولار.

وقالت "بترهومز" إن معاملات العقارات الفاخرة ارتفعت 87 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بينما شكلت الشقق 62 بالمئة من جميع المعاملات.

وهيمن المستثمرون على المبيعات بالقطاع، إذ شكلوا 68 بالمئة من المشترين، بزيادة 10 بالمئة مقارنة بالعام السابق.