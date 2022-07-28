وحقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح قيمتها 1.575 مليار درهم (حوالي 430 مليون دولار) في الفترة من أبريل وحتى يونيو، مقارنة مع 1.402 مليار درهم (381 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2021.

وارتفع الدخل من مصادر غير الفوائد عشرة بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام إلى 924 مليون درهم (252 مليون دولار).

وقال البنك إن صافي القروض والسلفيات انخفض 0.6 بالمئة من نهاية ديسمبر إلى نحو 243 مليار درهم بسبب عمليات السداد في الغالب.

وأضاف البنك أنه قدم ائتمانا جديدا بقيمة 35 مليار درهم في النصف الأول من العام ويواصل زيادة الإقراض للقطاعات الاقتصادية المستهدفة ومن بينها التصنيع والتجارة والطاقة مع تقليل تعامله مع قطاع العقارات.