وتجاوزت أرباح مجموعة "شل" الصافية التوقعات في الربع الثاني من العام 11.47 مليار دولار، مقابل توقعات بأن تبلغ الأرباح 11.22 مليار دولار.

ونمت الأرباح بنسبة 25.6 بالمئة في الربع الثاني على أساس فصلي، لتتجاوز أرباح الربع الأول والتي بلغت 9.13 مليار دولار وكانت الأعلى على الإطلاق.

بينما تضاعفت أرباح توتال إنرجيس الصافية 3 مرات على أساس سنوي في الربع الثاني لتسجل 9.8 مليار دولار في 2022، مقابل 3.46 مليار دولار قبل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة "توتال إنرجيس"، بارتيك بويانيه، إن الآثار المترتبة عن أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة تتواصل في الفصل الثاني، وقد تجاوز متوسط سعر برميل النفط 110 دولارات، بحسب بيان الشركة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويستفيد مجمل قطاع النفط والغاز في العالم من ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وفي المقابل، أعلنت توتال إنرجيس خصم 20 سنتًا من سعر لتر الوقود في المحطات اعتبارًا من سبتمبر في فرنسا.