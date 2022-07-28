قال بنك الخليج الكويتي إن صافي أرباحه في الربع المنتهي في يونيو ارتفع بنسبة 235 بالمئة ليصل إلى نحو 15.2 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار) مقابل 4.6 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت أرباح البنك الصافية 30.29 مليون دينار في الأشهر الستة الأولى من 2022 مقارنة مع 16.52 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2021 بزيادة نسبتها 83 بالمئة.

وعزا البنك زيادة الأرباح نصف السنوية إلى انخفاض المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بمقدار 13.5 مليون دينار وارتفاع الإيرادات التشغيلية 2.1 مليون دينار في مقابل زيادة في المصروفات التشغيلية 1.1 ميلون دينار.

أرباح الأهلي المتحد ترتفع 23 بالمئة

من جهته أعلن البنك الأهلي المتحد الكويتي عن زيادة صافي أرباحه في الربع الثاني بنسبة 23.3 بالمئة ليصل إلى حوالي 8.5 مليون دينار (27.8 مليون دولار) مقارنة مع 6.9 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي بلغ حوالي 20.2 مليون دينار في الأشهر الستة الأولى من 2022 مقارنة مع حوالي 18 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2021 بزيادة نسبتها 12.3 بالمئة.

وعزا البنك زيادة الأرباح نصف السنوية إلى "النمو الطبيعي في الأعمال".

أيضاً، ارتفع صافي أرباح بنك وربة الكويتي بنسبة 56.5 بالمئة في الربع الثاني ليبلغ 5.1 مليون دينار (16.7 مليون دولار) مقابل 3.3 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي نصف السنوي ارتفع بنسبة 96.1 بالمئة ليصل إلى حوالي 11.9 مليون دينار مقارنة مع نحو 6.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2021.

تراجع أرباح "برقان"

في المقابل، تراجعت أرباح بنك برقان الكويتي، بنسبة 20 بالمئة في الربع الثاني ليبلغ حوالي 15.1 مليون دولار (49 مليون دولار) مقارنة مع حوالي 19 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي نصف السنوي بلغ نحو 27.2 مليون دينار مقارنة مع حوالي 24 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2021 بزيادة نسبتها 13 بالمئة.

وعزا البنك زيادة الأرباح نصف السنوية إلى "انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان".