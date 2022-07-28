وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.20 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 107.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0158 بتوقيت غرينتش. وارتفع الخام 2.22 دولار للبرميل أمس الأربعاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.44 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 98.70 دولار للبرميل بعد زيادته 2.28 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أمس بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بتراجعها مليون برميل، في حين زاد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 8.5 بالمئة على أساس أسبوعي.

ويرجع انخفاض مخزونات الخام الأميركية في جانب كبير منه إلى قفزة في صادرات الخام التي سجلت مستوى قياسيا بلغ 4.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.