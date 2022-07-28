وقالت الوزارة يوم الأربعاء إن تراجع اقتصاد البلاد في الربع الثاني من 2022، يأتي بعد نمو بلغ 3.5 بالمئة في الربع الأول.

ومن المتوقع أن يكون نمو الربع الأول هو النمو القوي الأخير لروسيا خلال العام، قبل أن ينعكس الأثر السلبي للعقوبات الاقتصادية على البلاد.

وفرضت العديد من الدول عقوبات اقتصادية على موسكو، أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب اندلاع الأزمة الأوكرانية في 24 من فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أن وتيرة الانكماش في اقتصاد البلاد قد ارتفعت إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي في شهر يونيو، مقارنة بانكماش بنسبة 4.3 بالمئة في مايو.

وكان المشرف على السياسة النقدية بالبنك المركزي الروسي، كيريل تريماسوف، قد أكد في 13 من شهر يوليو الجاري أن الاقتصاد الروسي "يظهر علامات على الاستقرار"، بعد أن تلقى ضربة من العقوبات الغربية التي لم يسبق لها مثيل والتي فُرضت بعد العمليات العسكرية في أوكرانيا.