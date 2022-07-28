وتسببت تصريحات باول في تراجع الدولار أمام العملات الأخرى، وانخفاض العائد على سندات الخزانة.

وبحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1737.44 دولار للأونصة، وذلك بعد صعوده بواحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1736.70 دولار للأونصة.

وقرر الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن رفعًا آخر "كبير على نحو غير معتاد" للفائدة قد يكون ملائما في اجتماع شهر سبتمبر، لكنه أضاف أن القرار سيتحدد وفقا للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة ليقترب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين.

ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 19.20 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 890 دولارا للأونصة، كما صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2042.51 دولار للأونصة.