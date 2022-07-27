وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالفعل رقما عند 10.7 مليون برميل يوميا لشهر يونيو، مشيرا إلى أن ذلك دليل على أن وضع الطاقة والوقود في البلاد ما زال مستقرا على الرغم من العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده بسبب أزمة أوكرانيا.

وأكد مكتب الإحصاء أيضا أن إنتاج النفط، مع استبعاد مكثفات الغاز، بلغ 40.7 مليون طن الشهر الماضي مرتفعا 2.3 بالمئة عن كل من يونيو 2021 ومايو 2022 .

وتنشر الحكومة الروسية إحصاءات قليلة بشأن النفط والغاز منذ أبريل بعد أن أطلقت موسكو ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال مكتب الإحصاء إن إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا هبط 23.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 39.26 مليار متر مكعب. وتراجع الإنتاج 20 بالمئة تقريبا من مايو.

وشهد إنتاج روسيا النفطي زيادةً كبيرة، قبل بداية أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي، وكان قد وصل خلال فبراير الماضي إلى 11.06 مليون برميل مكافئ يوميًا، وهو مستوى لم تشهده منذ أبريل 2020.

يذكر أن واشنطن تبحث مع حلفائها اقتراح فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، في خطوة تهدف للحد من تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار الطاقة العالمية.