وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام تراجعت 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو إلى 422.1 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاضا قدره مليون برميل.

ويرجع هذا الانخفاض في جانب كبير منه إلى قفزة في صادرات الخام التي سجلت مستوى قياسيا بلغ 4.5 مليون برمل يوميا الأسبوع الماضي.

وصعد إنتاج النفط الأميركي إلى 12.1 مليون برميل يوميا بعد أسبوعين من الإنخفاضات، مرتفعا 200 ألف برميل يوميا وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ ديسمبر كانون الأول 2021 .

وارتفع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج 751 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام بمقدار 292 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات التشغيل 1.5 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 225.1 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 0.9 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 784 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 111.7 مليون برميل.

وأكدت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 1.14 مليون برميل يوميا إلى 1.62 مليون برميل يوميا.

وارتفعت أسعار النفط عقب نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة، وقفز الخام الأميركي 2.4 بالمئة إلى 97.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 1609 بتوقيت غرينتش في حين صعد خام برنت القياسي 2.1 بالمئة إلى 106.62 دولار للبرميل.