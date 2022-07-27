وأظهرت البيانات المالية التي أعلنها البنك السعودي الفرنسي أنه حقق صافي أرباح قيمته 837 مليون ريال (222.86 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع صافي ربح قدره 770 مليون ريال قبل عام، بزيادة نسبتها 8.7 بالمئة.

وقال البنك إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع صافي الأرباح هو زيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8.1 بالمئة نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل المتاجرة ودخل الصرف الأجنبي والذي قابله انخفاض جزئي في صافي دخل الأتعاب والعمولات بالإضافة إلى أرباح استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

كما ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية في البنك السعودي الفرنسي بنسبة 7.8 بالمئة وذلك بسبب مخصص خسائر الائتمان.

وأوضح البنك أن ربحه الصافي بلغ 1.71 مليار ريال في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 1.55 مليار ريال قبل عام.

من جهة أخرى، أعلن البنك العربي الوطني السعودي أنه حقق صافي أرباح قيمتها 707.7 مليون ريال (188.4 مليون دولار ) في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع صافي ربح قدره 472.8 مليون قبل عام بزيادة نسبتها 49.7 بالمئة.

وأرجع البنك هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وتوزيعات الأرباح، وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإيجار ومصاريف المباني التابعة له.

وقابل ذلك ارتفاع في رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين ومصاريف عمومية وإدارية أخرى واستهلاك وإطفاء.

وأوضح البنك أن ربحه الصافي بلغ 1.358 مليار ريال في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 1.055 مليار ريال قبل عام.