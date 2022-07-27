وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء إن العجز في تجارة السلع هبط 5.6 بالمئة إلى 98.2 مليار دولار الشهر الماضي.

وارتفعت صادرات السلع 4.4 مليار دولار إلى 181.5 مليار دولار.

وانخفضت واردات السلع 1.5 مليار دولار إلى 279.7 مليار دولار. ومن المرجح أن تساعد المساهمة المتوقعة لتراجع العجز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي في تعويض الهبوط المتوقع في المخزونات.

ويُعتقد أن تباطؤ إنفاق المستهلكين في الربع الأخير أدى إلى إثناء الشركات عن الحفاظ على نفس الوتيرة القوية من مراكمة المخزونات كما في الربع الأول.

وقلصت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسبعة فصول متتالية.

كما ذكرت وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن مخزونات الجملة ارتفعت 1.9 بالمئة في يونيو حزيران، بينما زادت مخزونات التجزئة اثنين بالمئة.