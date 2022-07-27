وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح الصافية في الربع الثاني إلى "انخفاض الأرباح التشغيلية التي تأثرت بتسليم المرحلة المبكرة من مشروع سوديك إيست التي تتضمن هوامش ربح أقل تزيد تدريجيا مع التقدم في مراحل المشروع".

وزادت إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 51 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه (79 مليون دولار).

وعلى مدار الستة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ صافي أرباح "سوديك" 292 مليون جنيه (15.4 مليون دولار) بزيادة قدرها 31 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت "سوديك" إن إجمالي المبيعات المتعاقد عليها في الربع الثاني وصل إلى 2.9 مليار جنيه (153 مليون دولار) بزيادة 54 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وكانت نسبة الإلغاءات 10 بالمئة من المبيعات المتعاقد عليها، بحسب البيان.

يذكر أن شركة سوديك تأسست عام 2005، وهي مدرجة في البورصة المصرية، وتمتلك "الدار العقارية" الإماراتية أغلب أسهمها.