وقال في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي بلغ 138.08 مليون دينار في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 102.19 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2021.

وعزا هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 24.3 بالمئة، وقد قابل ذلك جزئيا الخسائر المسجلة خلال الفترة عن أثر المحاسبة عن ارتفاع معدلات التضخم الخاص بالبنك التابع في تركيا.

وكان بيتك قد أعلن يوم أمس تقدمه بإشعار النية المؤكدة لتقديم عرض استحواذ على ما يصل إلى 100 بالمئة من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني، في صفقة من شأنها أن تخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.

يذكر أن بيت التمويل الكويتي كان قد حقق ربحا صافيا في الربع الأول من العام الحالي بحوالي 69.5 مليون دينار (ما يعادل 227.85 مليون دولار) بارتفاع نسبته 39% على أساس سنوي.