وقال مسؤول تركي بارز إنه من المرجح أن تغادر أول سفينة موانئ البحر الأسود في غضون أيام قليلة.

ووقعت روسيا وأوكرانيا الاتفاق يوم الجمعة بوساطة أنقرة والأمم المتحدة من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة بعد توقفها بسبب الحرب لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وسيشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول على عمليات المغادرة من ثلاثة موانئ أوكرانية حيث يتعين على السفن الإبحار بعيدا عن الألغام. وسيقوم المركز بتفتيش السفن القادمة بحثا عن أسلحة. ومن المقرر أن تمر جميع السفن عبر المياه التركية.

وقال المسؤول التركي، لوكالة "رويترز"، إنه تم بحث جميع التفاصيل ومن بينها توفير طريق آمن للسفن لا يتطلب إزالة الألغام البحرية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لن يستغرق الأمر أكثر من بضعة أيام. يبدو أنه سيتم تحميل الشحنة الأولى من الحبوب هذا الأسبوع وتصديرها من أوكرانيا".

وكاد الاتفاق أن ينهار عندما أطلقت روسيا صواريخ كروز على ميناء أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا، صباح يوم السبت بعد مرور 12 ساعة فقط على مراسم توقيعه في إسطنبول.

لكن موسكو وكييف قالتا إنهما ستمضيان قدما في الاتفاق، وهو أول نجاح دبلوماسي كبير يتحقق منذ بدء الصراع، الذي دخل شهره السادس الآن.

وسيُعين جميع الأطراف ممثلين عنها في مركز التنسيق المشترك لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

وشكلت أوكرانيا وروسيا نحو ثلث صادرات القمح العالمية قبل بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وكان أوليه أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، قال يوم الاحد الماضي إن أوكرانيا لديها القدرة على تصدير 60 مليون طن من الحبوب على مدى الأشهر التسعة المقبلة، لكن هذه المدة قد تطول إلى 24 شهرا إذا لم تعمل موانئها بشكل صحيح.