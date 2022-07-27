وبلغ صافي ربح البنك في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو نحو 4.6 مليار ريال (1.22 مليار دولار) مقارنة مع 2.32 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات المالية ارتفع دخل العمليات بنسبة 10.3 بالمئة، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة صافي العمولات الخاصة والرسوم من الخدمات المصرفية.

وأوضح البنك الأهلي السعودي أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفضت بنسبة 37 بالمئة ويعود ذلك لانخفاض إيجارات ومصاريف المباني، وإطفاء موجودات غير ملموسة، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، وصافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وعلى مدار النصف الأول من العام، فقد ارتفع صافي أرباح البنك بنحو 59 بالمئة إلى 9.1 مليار ريال (2.4 مليار دولار)

وكان البنك الأهلي السعودي، هو امتداد لبنكي الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، وقد تم الانتهاء من دمجهما في أبريل 2021، بحسب ملف البنك على البورصة السعودية.