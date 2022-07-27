وصعد مؤشر "نيكاي" 0.22 بالمئة إلى 27715 نقطة وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.13 بالمئة إلى 1945.75 نقطة.

وفتح المؤشر الرئيسي على تراجعات طفيفة بعد أن أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد أمس الثلاثاء بعد أن دفع تحذير بخصوص الأرباح من "وول مارت" أسهم التجزئة للهبوط، كما أججت بيانات ثقة المستهلكين الأميركيين الضعيفة المخاوف حيال الإنفاق.

ومن المتوقع أن يعلن الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أضافية ضمن سلسلة عمليات الرفع التي تستهدف كبح جماح التضخم.

وفي اليابان، دعمت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطة بالرقائق مؤشر "نيكي"، إذ قفزت 3.1 بالمئة و2.28 بالمئة على الترتيب.

كما كان أداء القطاعات الدفاعية قويا إذ صعدت أسهم قطاع السكك الحديدية 1.17 بالمئة ليصبح الرابح الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. وتقدم قطاع الأدوية 1.12 بالمئة.

وضغطت "فاست ريتيلنغ" مالكة متاجر "يونيكلو" للملابس على المؤشر "نيكي" أكثر من غيرها، إذ تراجع سهمها 1.42 بالمئة. وخسر سهم مجموعة "سوفت بنك" 0.12 بالمئة.

وهبط سهم "كانون" 1.03 بالمئة حتى مع رفع شركة صناعة الكاميرات توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله.