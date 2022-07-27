يغطي العقد الأول بقيمة 4.89 (1.3 مليار دولار) خدمات الحفر المتكاملة، فيما سيوفر العقد الثاني بقيمة 2.6 مليار درهم (711 مليون دولار)، أربع حفارات برية للجزر.

وذكر البيان أن "أدنوك" أرست عقدا ثالثا بقيمة 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) على شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" لتوفير خدمات الإمداد البحرية وخدمات الدعم البحري.

ويعد مشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" للغاز جزءا من امتياز "غشا"، أكبر مشروع للغاز الحامض البحري في العالم، وركيزة أساسية ضمن استراتيجية "أدنوك" الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات.

ويتكون امتياز "غشا" من حقول الحيل وغشا وهير دلما وسطح وبو حصير ونصر وصرب والشويهات ومبرز، ويقع كل من حقلي "الحيل" و"غشا" على بعد 190 كيلومتر تقريبا شمال غرب إمارة أبوظبي.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج من امتياز "غشا" في عام 2025، وأن يتم رفع سعته الإنتاجية لأكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم قبل نهاية 2030. وتم بالفعل إنجاز تشييد أربع جزر اصطناعية، ويجري حالياً تطوير أعمال الحفر ضمن هذا المشروع العملاق.

وقالت "أدنوك" إنه سيتم توجيه ما يزيد على 80 بالمئة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وستغطي العقود الثلاثة أعمال الحفر في حقلي "الحيل" و"غشا" لمدة أقصاها 10 سنوات.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إن "هذه العقود الكبيرة تمثل مرحلة مهمة في إنجاز مشروع "غشا" العملاق، كما أنها تؤكد على الخبرات المتميزة لدى شركة "أدنوك للحفر" ومجموعة شركات "أدنوك" وقدرتها على تنفيذ المشاريع العملاقة بكفاءة عالية".