وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت بنسبة 8.1 بالمئة في يونيو، ليبلغ عدد الوحدات المباعة 590 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار الإسكان 18.3 بالمئة في 12 شهرا حتى مايو، بعد صعودها بنسبة 18.9 بالمئة في أبريل.

ومن جهة أخرى، أظهر المستهلكون في يونيو رغبة أقل في شراء المنازل بسبب ارتفاع فوائد الرهن العقاري، ما أثر على قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن، مما يشير إلى أنه سيكون هناك المزيد من الانخفاضات في مبيعات المنازل.

وعلى الرغم من تباطؤ الطلب، فمن غير المرجح حدوث انهيار في سوق الإسكان على المدى القريب.

وأظهر تقرير صدر يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنازل "ستاندرد اند بورز كور لوجيك كيس-شيلر"، والذي يقيس الارتفاع في أسعار المنازل، قد ارتفع بنسبة 19.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وذلك بعد ارتفاعه 20.6 بالمئة في أبريل.