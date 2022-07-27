وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها إن الوزيرين ناقشا الحاجة إلى مواصلة تسريع دعم ميزانية أوكرانيا، فضلًا عن تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.

واندلعت الأزمة في أوكرانيا بنهاية شهر فبراير من العام الجاري، مما تسبب في سلسلة طويلة من العقوبات الغربية التي استهدفت أركان الاقتصاد الروسي وعدد كبير من الأثرياء وصناع القرار في روسيا.

واشعلت موجة من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما دفع بأسعار الغاز صوب مستويات قياسية جديدة، وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات.

ويتوقع أن تبدأ "غازبروم" الروسية اليوم تقليص إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بخط "نورد ستريم 1" إلى 20 بالمئة من طاقة الخط الاستيعابية، مما أثار استياء الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أن القرار سياسي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق أمس على خطة تهدف لتقليل الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 بالمئة، تحسبًا لانقطاع إمدادات روسيا من الغاز قبل حلول فصل الشتاء.