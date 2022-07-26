وأضافت الشركة في بيان للبورصة الكويتية أن تاريخ بداية تقديم الخدمة سيكون 16 سبتمبر 2022 ولمدة عامين.

وأشارت الشركة إلى أن أثر هذا العقد سيتضح على المركز المالي للمجموعة، كواحدة من خطوات تفعيل العقد المتفق عليها.

ويعد برنامج "عافية" نظامًا للتأمين الصحي لمواطني دولة الكويت المتقاعدين، وقد أُطلق منذ عام 2014.

وتلتزم وزارة الصحة الكويتية بتوفير الرعاية الصحية للمشمولين بنظام "عافية" من خلال شبكة من مقدمي الخدمات الطبية في القطاع الأهلي بالدولة، والذي يشمل أكثر من 120 مقدم خدمة ونحو 800 طبيب.