وحذر صندوق النقد الدولي من وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا والذي قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ إلى 2.6 بالمئة في 2022 وإلى 2 بالمئة في 2023 إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز لأوروبا.

كما أظهر التقرير الصادر عن صندوق النقد خفضا لتوقعات نمو دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.1 بالمئة عن تقديرات أبريل إلى 4.9 بالمئة في 2022

كما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة للعام 2022 و2023.

وبالنسبة للاقتصاد الأميركي خفض صندوق النقد توقعاته بواقع 1.4 بالمئة في 2022 إلى 2.3 بالمئة، و1.3 بالمئة إلى واحد بالمئة في 2023.

كما قلص صندوق النقد توقعاته لاقتصاد منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 بواقع 0.2 بالمئة و1.1 بالمئة إلى 2.6 بالمئة و1.2 بالمئة على التوالي.

وأوضح أن ارتفاع التضخم أدى إلى تقويض الأوضاع المالية العالمية

ورفع صندوق النقد توقعات التضخم العالمي بـ0.9 بالمئة إلى 8.3 بالمئة في 2022، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد.

وأشار صندوق النقد إلى أن إغلاقات كورونا أدت إلى تباطؤ اقتصاد الصين بأسوأ من المتوقع.

كما حذر من تزايد مخاطر أزمة الديون في الأسواق الناشئة بسبب قوة الدولار وارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف النمو.