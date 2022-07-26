وجرى التداول بغاز تي تي إف الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود سعر 189,75 يورو للميغاواط ساعة بعدما تخطى 190 يورو للميغاواط ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء أزمة أوكرانيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت روسيا قد أكدت يوم أمس أن تدفقاتها من الغاز لألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم1 ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من غد الأربعاء، أي ما يمثل نصف مستوى التدفقات الحالي المنخفض بالفعل بنسبة 40 بالمئة عن الطاقة المعتادة.

ورفضت المفوضية ادعاء الشركة الروسية بأنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات.

كما اعتبرت رئاسة الاتحاد الأوروبي أن خفض إمدادات الغاز "دليل جديد" على وجوب عدم الاعتماد على موسكو.

الكرملين يأمل في تركيب توربين نورد ستريم 1 "عاجلا وليس آجلا"

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء أن التوربين الذي يعمل بالغاز في خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 1 لم يصل بعد من كندا حيث تجرى له أعمال صيانة لكن موسكو تأمل أن يتم تركيبه "عاجلا وليس آجلا".

وأضاف أن العقوبات المفروضة على روسيا تعقد عمل خط أنابيب نوردستريم 1 مما يخفض إمدادات الغاز لأوروبا إلى 20 بالمئة فقط من طاقة الخط خلال أعمال الصيانة.