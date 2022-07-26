كما تقدم بيتك اليوم الثلاثاء أيضا بمستند عرض الاستحواذ على البنك البحريني.

وجاء ذلك بعد أن وافق مساهمو بيتك أمس الاثنين على جميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، وتشمل البنود معدل تبادل الأسهم، والبالغ سهما واحدا من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد.

وأرفق بيتك في بيان للبورصة الكويتية نسخة من إشعار النية المؤكدة، وملخص مستند العرض.

وأكد البنك الأهلي المتحد تلقي إشعار النية المؤكدة ومستند العرض، قائلا إن مجلس إدارته عين شركة "سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد" مستشارا مهنيا مستقلا لتقديم المشورة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالصفقة.

وكان بيت التمويل الكويتي قد أعلن أمس الاثنين أنه قد تلقى موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأسماله إلى 1.342 مليار دينار، أي نحو 4.37 مليار دولار، من 928.57 مليون دينار، أي بنسبة 44.5 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع، بهدف إتمام صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.

يذكر أن "بيت التمويل الكويتي" كان قد وافق قبل أسبوعين على شراء "البنك الأهلي المتحد" بنحو 11.6 مليار دولار، وهي الصفقة التي يجري الإعداد لها منذ حوالي 4 سنوات، والتي من شأنها أن تخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.