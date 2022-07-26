وبدأت أعمال الإنشاء في نيوم، وهي منطقة اقتصادية تقع شمال السعودية تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال ولي العهد السعودي، في حديث مع عدد من الصحافيين، بعد إعلان تصاميم ذا لاين" مساء أمس، "نيوم ستُضيف تريليون ريال ( حوالي 266 مليار دولار) لحجم سوق الأسهم السعودية. على الأقل 1.2 تريليون في البداية والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات".

وأوضح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الدعم الحكومي في "نيوم"، سيكون بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي يختلف عن استثمار صندوق الاستثمارات العامة الذي سيبلغ نحو 600 مليار ريال.

وحول استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مشروع نيوم بـ 600 مليار دولار، قال " الـ 600 مليار تأتي من الصناديق السيادية، والاكتتاب العام، والقطاع الخاص العالمي، وذلك هو التحدي الأخير الذي سنتجاوزه خلال السنتين القادمتين".

وصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، هو المستثمر الاستراتيجي في نيوم، وهي مشروع على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، ويضم بضع مناطق من بينها مناطق صناعية ولوجستية، ومن المتوقع أن يكتمل التشييد في 2025 .

وأضاف ولي العهد السعودي أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم بحلول 2024.

وذكر أن الحكومة ستجمع رأسمال بنحو 500 مليار ريال في 2027 وتلجأ إلى السوق لجمع 200-300 مليار أخرى لمشروع نيوم.

وقال "لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على الكوكب".