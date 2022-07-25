وتتعلق الزيادة في رأس مال بيت التمويل الكويتي باستحواذه على البنك الأهلي المتحد البحريني.

وقال "بيتك" في بيان للبورصة الكويتية إن الزيادة ستكون بإصدار عدد 4.137 مليار سهم جديد تطرح بالقيمة الإسمية، وهي 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار.

وتخصص لمساهمي البنك الأهلي المتحد البحريني، بنسبة مقايضة، عدد 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد، مقابل کل سهم من أسهم "بيتك"، وذلك بغرض إتمام عملية الاستحواذ.

وأكد البيان أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العامة.

قال بيتك الأربعاء إنه تلقي موافقة مصرف البحرين المركزي على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.

وجاءت موافقة مصرف البحرين المركزي مشروطة بالالتزام بالشروط والمتطلبات المذكورة في الموافقة السابقة المؤرخة في 31 أكتوبر 2019، باستثناء شرط استمرار إدراج البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين.

وكان "بيت التمويل الكويتي" قد وافق قبل أسبوعين على شراء "البنك الأهلي المتحد" بنحو 11.6 مليار دولار، وهي الصفقة التي يجري الإعداد لها منذ حوالي 4 سنوات، والتي من شأنها أن تخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار.