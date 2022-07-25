وقالت نقابة عمال الخدمات الألمانية (فيردي) الإثنين إن الدعوات تنطبق على جميع مواقع لوفتهانزا في ألمانيا.

ويأتي ذلك، وسط مفاوضات بشأن رواتب نحو 20 ألف موظف في الفروع اللوجستية والفنية والشحن التابعة لشركة الطيران.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب الساعة 0145 بتوقيت غرينتش الأربعاء، وينتهي في السادسة صباحا (0400 ت غ) الخميس.

وتهدف النقابة إلى زيادة الضغط على لوفتهانزا قبل الجولة المقبلة من المفاوضات يومي 3 و 4 أغسطس/آب.

ومثل هذه "الإضرابات التحذيرية" هي تكتيك شائع في مفاوضات العمل الألمانية وعادة ما تستمر من عدة ساعات إلى يوم أو يومين.

ويأتي هذا الإضراب في وقت تشهد فيه المطارات في ألمانيا وأماكن أخرى بالفعل اضطرابًا وطوابير طويلة لإجراء الفحوصات الأمنية.

وتطالب فيردي بزيادة الأجور بنسبة 9.5 بالمئة هذا العام، وتقول إن العرض المقدم من لوفتهانزا في وقت سابق من هذا الشهر، والذي قد يتضمن اتفاقا لمدة 18 شهرًا، لا يفي بمتطلباتها.

وقال مدير الموارد البشرية في لوفتهانزا، مايكل نيجيمان، في بيان إن دعوة نقابة فيردي للإضراب "غير مفهومة بشكل أكبر نظرًا لأن جهة العمل قد عرضت زيادات عالية ومتوازنة اجتماعيًا في الأجور" على الرغم من الوضع الاقتصادي "المتوتر" للشركة وعدم اليقين الذي يخيم على التوقعات الاقتصادية.