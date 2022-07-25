وفي شهر يونيو، سجلت مبيعات سيارات الركاب نموًا بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 1.92 مليون سيارة.

وتتوقع الجمعية أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الكهربائية في يوليو بنحو 102 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 450 ألف وحدة، ما يمثل ربع إجمالي مبيعات السيارات في الصين، الدولة ذات عدد السكان الأكبر في العالم.

وتستحوذ شركات "بي. واي. دي" و"تسلا"، و" جي. ايه. سي." على سوق السيارات الكهربائية في الصين، بجانب تحالف يضم شركات "سايك موتورز"، وجنرال موتورز و"ولينغ موتورز" القابضة.

وعلى أساس شهري، سجلت مبيعات السيارات خلال يونيو ارتفاعًا بنسبة 42 بالمئة، بعد أن اتخذت الصين قرارات لتحفيز شراء السيارات، كان من ضمنها خفض الضرائب، بحسب وكالة "بلومبيرغ"

وارتفعت مبيعات السيارات في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة ضئيلة بلغت 3.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد أبقت الضوابط المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المشترين بعيدا عن الوكلاء، لكن الطلب في أكبر سوق عالمي لصناعة السيارات انتعش في يونيو الماضي، حسبما ذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وعانت مبيعات السيارات في الصين من قلق المستهلكين بشأن التباطؤ الاقتصادي، وفرض ضوابط مكافحة فيروس كورونا ابتداء من أواخر مارس الماضي.