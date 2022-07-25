ونزل المؤشر نيكي عند الإغلاق 0.77 بالمئة ليغلق عند 27699.25نقطة متراجعا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 بالمئة إلى 1943.21 نقطة.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثاني هذا الأسبوع.

وبينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من المرجح أن تكون بيانات الناتج المحلي سلبية مرة أخرى.

وقال إيكو ميتسوي المدير لدى أيزاوا للأوراق المالية "يرغب المستثمرون في قياس اتجاه أسواق الأسهم بعد التعرف على نتائج لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الأميركية والناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف "بالنظر إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات التي صدرت الأسبوع الماضي، من الواضح أن الاقتصاد يتباطأ".

وتقلص النشاط التجاري في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين هذا الشهر، وتراجع النشاط في منطقة اليورو لأول مرة منذ أكثر من عام، وكان النمو في بريطانيا عند أدنى مستوى له في 17 شهرا حسبما أظهرت مسوح مديري المشتريات الأسبوع الماضي.

وفي اليابان، تراجعت أسهم ياسكاوا لصناعة المكونات الكهربائية 4.06 بالمئة تليها شركة الأدوية إيساي التي فقدت 3.74 بالمئة. وهبط سهم نيكون كورب 3.08 في المئة.

وارتفع قطاع السكك الحديدية بنسبة 1.72 بالمئة ليكون أكبر الرابحين من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وحققت الشركات العاملة في مجال السكك الحديدية، بما في ذلك طوكيو كورب وتوبو للسكك الحديدية، مكاسب وكانت من بين أفضل الشركات أداء على المؤشر نيكي.

وكان قطاع المرافق أقوى القطاعات بشكل عام فارتفع بنسبة 0.61 بالمئة.