وبمقارنة البيانات بنفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات الكويتية بنسبة تزيد على الضعف، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الكويتية لهذا العام إلى 56.3 مليون دينار (183 مليون دولار)، مقارنة بـ 25.4 مليون دينار (حوالي 83 مليون دولار) خلال يناير وفبراير 2021، ويرجع سبب القفزة الكبيرة في حجم الصادرات إلى الدول الخليجية التي ارتفعت من 10.6 ملايين دينار (34.5 مليون دولار) في 2021 إلى 43.3 مليون دينار (141 مليون دولار) في 2022.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في الكويت، فقد استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر من جملة الصادرات الكويتية، حيث استقطبت ما بلغت قيمته الاجمالية 43.3 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير.

تلتها صادرات الدول العربية والإسلامية التي استقطبت صادرات كويتية بقيمة إجمالية بلغت 9.8 ملايين دينار، ثم دول القارة الأوروبية التي استقطبت صادرات بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليون دينار.