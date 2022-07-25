كما وتعمل الشركة على تخفيض رأس المال من 2.325 مليار درهم (620 مليون دولار) إلى 1.427 مليار درهم (390 مليون دولار) لإطفاء الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى الزيادة اللاحقة لرأس المال مقابل الاستحواذ.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في تمكين "إشراق" من زيادة ربحيتها، وتحسين سعر سهمها، وتعزيز قدرتها على تنمية أعمال قوية، بالإضافة إلى خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمي "إشراق".

كما أعلنت "إشراق" عن نتائجها المالية الموحدة الموجزة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022.

وعلى صعيد العمليات الأساسية، ارتفع إجمالي الأرباح للشركة الناتجة عن العمليات التجارية بنسبة 151.7% عن نفس الفترة -أي النصف الأول- من العام الماضي.

في حين بلغ صافي أرباح الشركة لتلك الفترة 7.29 مليون درهم إماراتي بانخفاض قدره 59% على أساس سنوي وذلك نتيجة تحقيق الشركة العام الماضي أرباح أهم لمحفظتها من الأسهم العامة مقارنة بهذا العام.

وسجلت "إشراق" إجمالي إيرادات تشغيلية بلغت 15.6 مليون درهم مدفوعةً بأعمال التأجير والضيافة