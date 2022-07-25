وقال بيان صادر عن المجموعة المالية هيرميس، المستشار المالي ومرتب الصفقة، أن التمويل يسمح بتسليم وحدات خلال الربع الثالث من 2023.

وبلغت مبيعات المشروع نحو 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، بنمو سنوي بلغ 74%، بحسب الرئيس التنفيذي لمدينة "أو ويست".

وكانت أوراسكوم للتنمية المصرية قد سجلت مبيعات خلال النصف الأول من 2022 بنحو 4.7 مليار جنيه مصري بزيادة 17 بالمئة عن النصف الأول من العام الماضي، وهي أعلي مبيعات نصف سنوية في تاريخ الشركة.

يذكر أن أوراسكوم للتنمية – مصر هي أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، وهي شركة تطوير متكاملة للمدن السياحية ، وتمتلك الشركة حاليًا محفظة أراضي بإجمالي مساحة 50.5 مليون متر مربع، و24 فندق