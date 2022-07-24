وقالت الشركة في بيانها لبورصة الكويت: "تودأجيليتي أن تعلن أنها تعيد تمويل وزيادة خطوط التسهيلات الائتمانية من 1.4 مليار دولار.. ليصل إلى حوالي 3.2 مليار دولار... مع البنوك المحلية والإقليمية والدولية الحالية والجديدة".

وأضاف البيان أن التسهيلات لها أجال استحقاق ثلاث وخمس وست سنوات، مشيرا إلى أن أجيليتي أتمت اليوم تسهيلات جديدة بقيمة 700 مليون دولار تمثل جزءا من إعادة التمويل وهذه الزيادة.

وتتوقع الشركة الانتهاء من المزيد من التسهيلات في الأسابيع المقبلة، ليصل إجمالي التسهيلات الائتمانية نحو 3.2 مليار دولار.

كانت "أجيليتي"، المدرجة في بورصتي الكويت ودبي، أعلنت في أبريل 2021 أنها أبرمت اتفاقيات تمويل مع 16 جهة ائتمانية محلية وإقليمية ودولية من أجل الحصول على تمويل بـ 1.4 مليار دولار، من أجل توفير سيولة إضافية لتمويل عملياتها.

تأسست أجيليتي عام 1979 وتعمل في مجال تجهيز، وإقامة، وإدارة، وتأجير المخازن بجميع أشكالها، وتخزين البضائع داخل المناطق الجمركية أو خارجها إلى جانب عمليات الشحن ونقل البضائع، وهي واحدة من أكبر مزودي الخدمات اللوجستية في العالم، بحسب موقعها الإلكتروني.

وفي مارس الماضي أعلنت "جون مينزيس" أن شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) التابعة لشركة أجيليتي ستستحوذ عليها مقابل 571 مليون جنيه إسترليني (749 مليون دولار).

وقالت المجموعة البريطانية لخدمات المطارات في حينها إن المساهمين سيحصلون على 608 بنسات نقدا عن كل سهم من أسهم "جون مينزيس" بزيادة بنحو 81 بالمئة عن سعر إقفال السهم يوم الثامن من فبراير وهو اليوم السابق على تلقي الشركة عرض الاستحواذ من "أجيليتي".

وفي خطوة لاحقة وافق مساهمو الشركة البريطانية على العرض النقدي الذي قدمته "أجيليتي".