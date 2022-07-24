وأشارت "بن داود القابضة"، المدرجة في البورصة السعودية، أن عملية الاستحواذ المحتملة ستتم عبر شركة فرنسية تابعة لها سيتم ضمها إلى شركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات".

تعد "إيكون" من الشركات الدولية المتخصصة في خدمات التسويق عبر المؤثرين، وتركز أنشطتها على قطاعات السفر ومستحضرات التجميل والمنتجات الفاخرة، ولها حضور في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، بحسب البيان.

تزود "إيكون" التي تأسست عام 2008 عملائها بخدمات تطوير الاستراتيجيات وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى ورصد أحدث التوجهات، وتضم قائمة عملائها أكثر من 200 علامة تجارية، من بينهم "لوريال"، و"نسبريسو"، و"شوبارد" و"إل في إم إتش"، وفق ما ذكره بيان "بن داود".

يذكر أن "بن داود" من أبرز مشغلي محلات تجارة المواد الغذائية والكماليات في السعودية، ولديها حاليا 78 متجرا، وهي تدير علامتين تجاريتين، الأولى تحمل اسمها والثانية "الدانوب".