وقالت الشركة الصينية لصناعة الطائرات التجارية المملوكة للدولة "كوماك" يوم السبت، إن الطائرة "سي 919" ضيقة البدن والمصممة لتحدي الاحتكار المزدوج من قبل شركتي إيرباص وبوينغ تقترب من الحصول على شهادة الطيران التجاري بعد أن أكملت طائراتها التجريبية جميع مهام اختبار الطيران.

وأشارت "كوماك" على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الطائرات التجريبية الست أنهت مهام الاختبار مع دخول البرنامج المرحلة الأخيرة للحصول على شهادة من إدارة الطيران المدني في الصين لبدء العمل على نطاق تجاري، وفقما ذكرت "رويترز".

وتم تصميم برنامج الطائرة سي 919 لمنافسة طائرات بوينغ 737 ماكس وإيرباص 320 نيو بشكل مباشر، وقد واجه سلسلة من المشكلات الفنية وتشديد قيود التصدير الأميركية بعد طرحه في عام 2008.

وكانت شركة طيران "تشاينا إيسترن" المملوكة للدولة قد طلبت شراء خمس طائرات سي 919 في مارس من العام الماضي.

وبحسب صحيفة "تشانغ جيانغ ديلي"، المملوكة للحكومة المحلية في ووهان، فإنه من المقرر أن تتسلم شركة الطيران أول دفعة في أغسطس القادم.

ويتم تجميع هذه الطائرة في الصين وهي تعتمد بشكل كبير على مكونات غربية من بينها المحركات وإلكترونيات الطيران.